"Le sport féminin est l'un des nouveaux piliers de la RTBF"

Cette plus forte médiatisation doit participer, par ruissellement, à la réduction des inégalités dans le milieu du sport. Benoit Delhauteur cite d'abord un exemple concret : "Quand on a acheté les droits pour la diffusion des matchs amicaux et de qualification des Red Flames, on savait que l'Union belge allait allouer l'intégralité de ce que nous avons payé au développement du football féminin. Nous jouons donc à la fois notre rôle de diffuseur public en exposant le foot féminin et, en parallèle, on investit pour faire grandir la discipline. Les prix des droits pour les compétitions sportives augmentent et les compétitions féminines n'y échappent pas, mêmes si elles sont globalement encore moins chères que les masculines. La tendance est fortement en hausse pour le sport féminin et, quelque part, tant mieux ! Même si nous payons plus cher, cela fait plus d'argent pour les organisateurs et, au final, pour les sportives. On veut continuer à s'inscrire dans cette spirale positive dans les années qui viennent."

La RTBF veut également féminiser davantage ses rédactions sportives, ses antennes et ses différentes plateformes : "C'est de cette manière que nous arriverons à susciter des vocations et à faire changer les mentalités. Attention aussi à ne pas tomber dans le piège de faire commenter les compétitions masculines par des hommes et les compétitions féminines par des femmes, il faut qu'une rédaction, dans son ensemble et dans sa diversité, traite une diversité de compétitions."