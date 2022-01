Le "sport féminin" : des mots sur nos maux

Dans cette citation, Pierre Arnaud pointe du doigt l’absurdité du terme "sport féminin", comme si la pratique sportive des femmes était hiérarchiquement inférieure au sport pratiqué par le reste de la population.

Pour Mélissa Plaza, ex-joueuse de football, "on considère que le football, par essence, est masculin, que le football féminin ne serait qu’une sous-discipline qui n’évoluerait que dans l’ombre des garçons". Pas facile de se faire sa place dans un sport quand son équipe est sans cesse relayée au second plan, derrière les grands et puissants hommes !

►►► Retrouvez en cliquant ici tous les articles des Grenades, le média de la RTBF qui dégoupille l’actualité d’un point de vue féministe

Certes, la binarité présente actuellement dans le sport force à catégoriser les femmes d’un côté et les hommes de l’autre, mais continuer à parler de "sport féminin", c’est maintenir une opposition des genres au sein d’un même sport.

Est-il courant d’entendre les résultats de l’équipe "masculine" de football ? La réponse est non, car quand des hommes jouent, leur genre est rarement précisé. Ils font simplement du "sport", les femmes, elles, font du "sport féminin.

Un terme qui continue à enfermer les sportives dans des stéréotypes de genre dont beaucoup aimeraient se défaire : les femmes feraient du sport uniquement pour leur loisir, sans compétition, dans le but de maigrir, et si possible, vêtues de rose !