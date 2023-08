Le sport au féminin : les choses bougent !

Poussés par leurs magnifiques performances, les médias nous ont permis de suivre le match de nos basketteuses, les Belgian Cats, et leur victoire en championnat d'Europe ! On peut voir plus souvent des finales de foot, de rugby ou des courses cyclistes version féminine. Mais, de manière générale, on doit bien constater que les matchs masculins restent largement majoritaires en télévision et en radio.