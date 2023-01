Le spiritisme, une pratique née en 1848... d'une supercherie réalisée par deux filles américaines

Il traverse l’océan Atlantique, arrive en Europe et là aussi le succès est inimaginable. Mais en 1888, 40 ans après les premières déclarations des sœurs Fox, Kate et Margaret vont avouer avoir tout inventé… Elles déclarent publiquement que tout était truqué depuis le début : le spiritisme ne serait donc qu’une vaste supercherie. On aurait pu croire qu’après de telles révélations, il n’avait plus aucun avenir. Pas du tout : la doctrine spirite avait pris une telle ampleur à l’époque que plus rien ne pouvait l’arrêter.

Ensuite, les séance spiritisme deviennent de plus en plus complexes : on communique avec les morts, puis on les matérialise et on les photographie ! Evidemment, on a recensé énormément de faux et de tricheries. Mais à nouveau, rien n’y fait : le spiritisme continue à avoir un succès extraordinaire à la fin du XIXe siècle. Des 'stars' comme Victor Hugo ou Camille Flammarion deviennent des adeptes. On veut communiquer avec tous les trépassés célèbres et on veut prouver scientifiquement la survivance de l’âme. Aujourd’hui il y a encore des pratiquants du spiritisme dans le monde entier... ainsi que des sceptiques qui n’y croient toujours pas et qui dénoncent les abus de certains médiums.