Le "Spiderman français" escalade un immeuble de 38 étages à Paris pour protester contre la réforme des retraites

L’homme araignée français, Alain Robert (connu sous le nom de "Spiderman français") a escaladé ce mercredi 19 avril un gratte-ciel de 38 étages dans le quartier des affaires à Paris. Il souhaitait de cette façon soutenir les manifestants en colère contre la réforme des retraites.

Alain Robert, 60 ans, grimpe sans harnais, à mains nues et avec une paire de chaussons d’escalade. "Je suis ici pour montrer mon soutien à ceux qui s’opposent à la réforme des retraites", a-t-il déclaré à l’agence Reuters avant de commencer l’ascension du gratte-ciel de 150 mètres situé dans le quartier d’affaires de La Défense à Paris.

"Je suis ici pour dire (au président) Emmanuel Macron de redescendre sur terre […] en grimpant sans filet de sécurité".

Alain Robert a déclaré que la réforme des retraites, qu’Emmanuel Macron a promulguée le week-end dernier après des mois de manifestations, signifiait que, combinée à une perte de revenus due à la pandémie de grippe aviaire, il devrait continuer à travailler, et à grimper, plus longtemps.

Rappelons que dans le cadre de la réforme, l’âge de la retraite en France passera progressivement de 62 à 64 ans.

Alain Robert a escaladé plus de 150 structures imposantes dans le monde entier, dont le Burj Khalifa de Dubaï, le bâtiment le plus haut du monde, la tour Eiffel et le Golden Gate Bridge de San Francisco.