Le "SPF cocktailing", cette tendance beauté estivale qui inquiète les spécialistes de santé.

L’objectif du "SPF cocktailing" serait d’éviter les éventuelles traces blanches laissées par certaines crèmes solaires. Il permettrait aussi de gagner un temps fou sur sa routine beauté du matin. Dans quelques vidéos sur TikTok, on peut voir des internautes mélanger sur le dos de leur main leur écran solaire avec leur fond de teint. Le maquillage paraîtrait plus éclatant et naturel.

Si en théorie, l’idée peut sembler ingénieuse, les experts déconseillent toutefois d’essayer de jouer les chimistes avec les produits de beauté.

Le mélange de crème solaire et d’autres produits compromet les effets bénéfiques de l’écran solaire.

Selon le Dr Caroline Robinson, une dermatologue américaine, sollicitée par Byrdie, "les formules des écrans solaires impliquent une chimie qui dépend de la façon dont le produit se pose sur la peau de sorte que le mélange avec du maquillage risque d'en modifier la composition".

Le Dr Marko Lens, chirurgien plasticien spécialisé dans le cancer de la peau, ajoute dans l'article que le cocktail peut "modifier la chimie de la crème solaire et affecter la façon dont elle protège la peau des rayons UV”. La peau ne serait donc plus protégée du soleil.