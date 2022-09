Le sperme de saumon, le nouvel anti-âge dont raffole la K-beauty.

Laboderm International, un vendeur professionnel de produits de soins de la peau et fournisseur de salons de beauté coréens, est un peu plus explicite, évoquant "un ADN obtenu par extraction à partir des testicules de saumons". C'est confirmé par le quotidien South China Morning Post, qui parle de "sperme de saumon", d'"ADN de testicules de saumons" et de "PDRN de saumon". C'est sous cette dernière appellation que vous retrouverez à coup sûr la substance dans certains cosmétiques, à commencer par les produits développés par des marques de beauté coréenne, comme la toute jeune griffe de soins KAHI Cosmetics.

Peu importe le nom qu'on lui donne, le PDRN de saumon serait un puissant anti-âge.

Il serait capable d'améliorer l'élasticité de la peau, de réduire les rides et ridules, de régénérer l'épiderme et de l'enrichir en collagène. Il ne va pas en falloir beaucoup plus aux marques de cosmétiques - si ce n'est quelques recherches supplémentaires - pour s'en emparer !