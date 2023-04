Le Speedrun : cette course de vitesse à laquelle se livrent certains gamers

Afin de mieux comprendre ce phénomène, le réalisateur Chris Eley a suivi trois speed-runners pendant six mois. Face caméra, 1TLAU, BiiWiX et VyLonZ dévoilent ainsi quelles méthodes ils utilisent pour limiter leur temps de jeu sur Deathloop, un jeu d’action et d’aventure conçu par ses développeurs pour être terminé en 30 heures. Une estimation qui ne tient pas compte de l’ambition des trois joueurs, déterminés à tout mettre en œuvre pour être parmi les plus rapides au classement mondial.

Mais avant de se lancer dans la course au meilleur temps, la première étape est de découvrir le jeu, voire de le terminer une ou deux fois. Ce n’est que dans un second temps que les plus compétitifs définiront les stratégies à adopter pour optimiser leur temps de jeu.

Au terme de plusieurs semaines d’entraînement, les concurrents se mesureront ensuite les uns aux autres lors du Speedons, un marathon caritatif organisé par le streamer Mister MV au profit de l’association Médecins du Monde. Diffusé en direct sur Twitch, l’événement s’est tenu cette année au Palais des Congrès à Paris et a duré pas moins de 75 heures d’affilée… Rien que ça !