Le speed pedelec : effet de mode ou véritable alternative à la voiture ?

Des cyclistes navetteurs viennent de plus en plus souvent de loin travailler grâce notamment à un vélo électrique, aussi appelé le speed pedelec, capable d’atteindre les 45 km/h. C’est le mode de transport qui progresse le plus. La crise sanitaire a beaucoup aidé à son développement. Les immatriculations ont augmenté de 74% en un an et ne cessent de progresser.

Alors, ces vélos électriques qui vont très vite sont-ils une véritable alternative à la voiture pour des trajets moyens ou simples ? Ou un simple effet de mode ?