Le "sped up" : cette nouvelle façon de consommer la musique est-elle le reflet de notre société ?

Ces musiques produites par des amateurs commencent fortement à intéresser l’industrie de la musique. En effet, ces remix sont devenus très présents sur les différentes plateformes de streaming existantes, générant ainsi des milliers de playlists et des millards de vues. Par ailleurs, certaines maisons de disques et artistes ont même sorti des versions sped up officielles de leurs chansons les plus connues sur Tiktok. Tels que Demi Lovato avec son titre "Cool of the Summer", Ellie Goulding avec "Light", le DJ Alan Walker et son album de reprises sped up de ses singles, ou encore Michael Bublé et son morceau "Sway".

On peut même parler d'un business lucratif. Si une personne aime une chanson sped up, il y a beaucoup de change qu'elle aille chercher cette musique sur une plateforme de streaming pour l'écouter. Ce qui permet alors aux labels de capitaliser des revenus. De plus, le fait de publier une version sped up officielle est une bonne façon de rebondir sur le succès d'une musique déjà connue ou qu'il ne l'est pas encore. "Si l’une de nos chansons ne marche pas trop sur les réseaux sociaux, on va tenter de pousser sa version slowed + reverb ou sa version sped up, en espérant qu’elles deviennent virales." explique Jamil Ahmed, le directeur du label anglais indépendant Kurate Music.