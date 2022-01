Le "spectre vocal" de Maréva, chanteuse lyrique, séduit Christophe Willem lors de son Blind

Mareva a 20 ans et vit entre Paris et Liège. Cette étudiante en comédie musicale est en Belgique depuis quelques mois afin de rejoindre son frère, joueur au club de foot de Seraing. Mareva a commencé la musique à l’âge de 13 ans, et a longtemps étudié le chant lyrique. Elle s’est même illustrée dans cette catégorie dans l’émission "Prodiges" sur France 2, il y a quelques années, qui se déroulait dans la mythique salle du Dôme de Marseille. Son rêve ? Pouvoir vivre de sa passion. Et elle compte tout donner pour le réaliser en participant à The Voice Belgique. "La scène de The Voice m’effraie beaucoup parce qu’on n’a pas l’habitude de chanter devant des sièges retournés et j’espère ne pas décevoir le public, ainsi que les coachs mais surtout, ma famille" déclare la candidate avant de monter sur la scène des Blind Auditions.