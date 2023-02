Le spectre de Manchester City guette : doit-on s’inquiéter pour Arsenal ?

Ne jamais aller trop vite en besogne en football. Alors qu’il y a quelques semaines, le titre en Premier League semblait quasiment acquis et que certains voulaient déjà presque donner le trophée à Arsenal, les Gunners connaissent leur 1e vraie zone de turbulence depuis quelques matches. Évidemment à l’affût, Manchester City en a profité pour grappiller quelques points et revenir à hauteur des Londoniens. Alors, Arsenal a-t-il laissé passer sa chance ? Doit-on s’inquiéter ? On fait le point.

Sacrée Premier League. Alors que tous les regards auraient dû être braqués sur les 8e de finale de Ligue des Champions mercredi soir, elle aura su nous caser l’un des matches de l’année en parallèle. Un Manchester City-Arsenal, choc des titans de cette saison, un "simple" mercredi soir, du jamais vu… ou presque.

Au final, ce choc de leaders est tombé dans l’escarcelle de Manchester City (1-3). Question de momentum et d’une confiance qui a visiblement changé de camp. Parce qu’il y a deux mois à peine, les Gunners comptaient encore 7 points d’avance sur les Mancuniens et ne donnaient nullement l’impression de vouloir lâcher du lest.

Et puis, le retour à la réalité, les jambes qui commencent à être lourdes, les absences importantes qui commencent à peser, le stress qui commence à monter. Un cocktail d’ingrédients qui fait que, de façon assez incompréhensible, Arsenal n’y arrive plus. Il y a d’abord eu cette courte élimination en FA Cup, des oeuvres de… Manchester City fin janvier (0-1). Et puis, plus récemment, ces trois matches sans victoire en Premier League (défaite à Everton, partage contre Brentford, défaite contre City), chose qui n’était plus arrivée aux Gunners depuis… avril 2022.