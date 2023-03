Le "spectaculaire" Johan Bakayoko très ému après ses débuts : "Une très grande fierté de jouer avec les Diables Rouges"

Johan Bakayoko, 19 ans, a fait ses débuts avec les Diables Rouges vendredi lors de la victoire de la Belgique en Suède (0-3), pour la première rencontre de "l'ère Tedesco". Le jeune ailier du PSV, appelé en dernière minute pour pallier le forfait de Jérémy Doku, a eu l'occasion de ses qualités dès sa montée au jeu et a été récompensé par un assist.

"C'est une très grande fierté de jouer avec les Diables Rouges, je pense que tout le monde peut comprendre ce que je ressens, a réagi Johan Bakayoko au micro de Pierre Deprez, l'envoyé spécial de la RTBF en Suède. C'est incroyable, je n'arrive pas à parler ! Une bonne rentrée, mes débuts, la bonne cohésion d'équipe... J'en suis heureux ! C'est une nouvelle génération très prometteuse, nous étions trois jeunes de 19 ans sur le banc. C'est la fin d'un cycle et le début d'un nouveau. On doit développer nos talents pour la Belgique, et essayer de la rendre fière encore une fois. Mon assist ? Ceux qui regardent mes matches savent que c'est ce que je sais faire : des un contre un, des passes décisives, des buts... C'est pour ça que le coach m'a appelé. Quand ça passe, c'est magnifique. Je suis un joueur de spectacle !"