Le spectacle "Toutes les choses géniales" : la prévention du suicide avec délicatesse et humour

"Toutes ces choses géniales", c’est l’histoire d’un enfant de 7 ans dont la maman a fait une tentative de suicide. Il interroge alors son père sur cet acte qu’il ne comprend pas. Il lui répondra que c’est parce qu’elle ne voit rien qui vaille la peine de vivre. L’enfant décide alors de dresser une liste. Une liste qui contiendra toutes ces choses géniales, si simple qu’elles rendent la vie plus douce, supportable et plus drôle. Toutes ces choses extraordinaires de l’existence. Et si jamais sa maman lit cette liste, c’est sûr elle retrouvera forcément le goût de vivre.