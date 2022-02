Le spectacle sensuel et multirécompensé "Josephina" danse l’amour au centre culturel de Libramont

Le centre culturel de Libramont accueille ce 25/02 le spectacle multirécompensé Josephina, douce création poétique de la compagnie belge Chaliwaté. Sandrine Heyraud (en alternance avec Elsa Taranis Debefve) et Sicaire Durieux incarnent Josephina et Alfredo, un couple dont on perçoit la tendresse mais aussi le tourment, dans un tableau sensuel et onirique.