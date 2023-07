Le spectacle "Pink Boys and Old Ladies", le tumulte provoqué par un petit garçon qui aimait porter des robes

Fresque familiale à l’humour caustique, "Pink boys and Old Ladies" aborde la question du genre. A cinq ans, Normand aime porter des robes. Cet amour innocent pour la jupe plissée froisse les membres de son cercle familial. Le spectacle vous est diffusé ce mardi 18 juillet à 23h05 sur La Trois et en replay sur Auvio.

Créé en septembre 2019 au Théâtre le Manège à Mons, ce spectacle de Clément Thirion pourrait se résumer en une phrase ; c’est l’histoire de Normand, un petit garçon de cinq ans qui décide de porter une robe. Mais ce choix tranché et irrévocable bouleverse l’équilibre familial. Armé de propositions concrètes, chaque membre de la famille tente une approche. L’une des grands-mères propose une cure d’hormones, l’autre se noie dans des silences pesants pendant que le père décide d’accompagner son fils à l’école en adoptant le même code vestimentaire. Du haut de ses cinq ans, Normand reste inexorablement muet, indifférent au tumulte qu’il crée dans sa jolie petite robe rose.