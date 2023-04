Le spectacle de Luc Petit "Le jeu de Jean et Alice" du 17 au 21 mai à Wavre

C’est un spectacle haut en couleur et résolument modernisé qui se tiendra à Wavre du 17 au 21 mai. Mis en scène par le célèbre Luc Petit, "Le jeu de Jean et Alice" dépeint la vie de Wavre en 1222.

1222 est une date clé pour Wavre. En effet, cette année-là grâce à un certain Maca, les bourgeois de Wavre obtiennent des libertés. En atteste, une charte qui leur est remise par seigneur Jean et Dame Alice. Depuis 1954 et ce tous les 5 ans, Wavre célèbre la remise de la charte des libertés avec une représentation du "Jeu de Jean et Alice".

L’édition de 2022 ayant été annulée à cause de la crise sanitaire, c’est cette année que Wavre célébrera les 800 ans de cet évènement marquant. Les Wavriens et Wavriennes pourront redécouvrir "Le jeu de Jean et Alice" à travers l’imagination et le talent d’un créateur de spectacle qu’il ne faut plus présenter : Luc Petit. Au programme : 400m² de décor, 450 participants et 1h30 de show.