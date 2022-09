Le spectacle de funambule "Au fil de la Semois", un hymne à la vie et son intensité

Ces 10 et 11 septembre, la compagnie des chaussons rouges offre un spectacle de funambulisme au cimetière marin de Mortehan, village ardennais au bord de la Semois.

"Au fil de la Semois", c’est un spectacle intime et unique qui tire son énergie de la nature environnante, calme et silencieuse, une sorte de laboratoire artistique et poétique hors des circuits classiques.

Les chaussons rouges ce sont deux femmes, Audrey Bossuyt et Marta Lodoli, qui ont décidé de faire de l’art autrement, de la création en plein air en prenant le temps de vivre au village et dans la nature.