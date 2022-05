Le Spa Classic - 10e édition

Après deux ans d’absence, Spa-Classic est de retour sur notre magnifique circuit ardennais pour fêter - enfin ! - sa 10ème édition.

Venez vivre l’ambiance unique de la course automobile historique sur le plus beau circuit du monde ! Au total, plus de 300 voitures de course que le public pourra côtoyer dans les stands et les paddocks avant qu’elles ne s’élancent vers le (nouveau) Raidillon ! Et, au cœur du circuit, plus de 1000 voitures de collection en exposition, le village marchand et de nombreuses animations vintage…

Et surtout, les célèbres plateaux by Peter Auto : l’Endurance Racing Legends avec des GT et Proto’s des années 1990-2000, les berlines de l’Heritage Touring Cup qui raviveront les courses de nuit dans la tradition des 24 Heures de Francorchamps, les prototypes du Classic Endurance Racing et du Group C Racing, les modèles d’exception du Greatest’s Trophy, les GT du Sixties’ Endurance et les Porsche de la 2.0L Cup.

Infos et tickets www.spa-classic.com