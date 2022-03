Le souvenir au cœur de l’exposition d’Emelyne Duval, "Souviens-toi", au BAM

Actuellement fermé, le BAM – Musée des Beaux-Arts de Mons s’apprête à ouvrir ce 19/03 afin de présenter ses deux nouvelles expositions : De terre et de ciel, d’Anto-Carte et Souviens-toi, d’Emelyne Duval. Elles occuperont les salles du musée pendant plusieurs mois et amèneront leurs lots d’activités parallèles. Pensées indépendamment l’une de l’autre, des liens artistiques et des références peuvent pourtant apparaître dans les deux expositions…