"Le soutien militaire à l’Ukraine pèse sur de nombreux stocks militaires" explique Nicolas Gosset, expert à l’institut royal de défense

L’Allemagne devrait livrer des armes à l’Ukraine. Cela s’ajoute aux 500 millions d’euros débloqués par l’Union européenne et promis à Kiev. L’annonce peut étonner tant l’Allemagne semblait frileuse à accepter cette livraison d’armes. Sur le plateau de QR, Nicolas Gosset, expert à l’institut royal de défense, explique que cette réticence était à la fois technique et politique : "L’envoi de ce type de matériel demande une logistique très lourde et les Allemands s’inquiétaient de la capacité des Ukrainiens à mettre en place le dispositif et puis la réticence avait surtout trait au fait de ne pas endosser une certaine forme de responsabilité seule puisque ce matériel est allemand".

Ces livraisons d’armes ne sont pas de nature à faire basculer le conflit vers une victoire ukrainienne, estime Nicolas Gosset. Mais ces chars lourds sont néanmoins indispensables pour reconquérir des territoires perdus. Que penser de ces livraisons d’armes à répétition ? Ne sont-elles pas de nature à épuiser nos réserves ? Cette question doit être posée selon Nicolas Gosset: "Le soutien militaire pèse très lourd sur de nombreux stocks militaires comme les pays baltes, la Pologne ou encore le Royaume Uni". Mais notre expert insiste sur la nécessité de ce soutien militaire et financier. D’ailleurs, pour ceux qui pensent que l’Europe trouve de l’argent uniquement pour l’Ukraine, notre expert précise : "L’Europe a débloqué près de 800 milliards d’aides post-covid. Pour l’Ukraine, nous en sommes à 30 milliards dont une partie sous forme de prêt. La sécurité et une certaine conception du monde à un prix".