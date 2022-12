Le soutien bruxellois au secteur audiovisuel reste porteur de retombées économiques

La production audiovisuelle en Région bruxelloise est porteuse d'importantes retombées économiques, confirme le dernier rapport d'activités de screen.brussels présenté mercredi matin par les responsables de cet organisme coupole des services régionaux de soutien à l'industrie audiovisuelle et le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort (PS).

Via screen.brussels, le gouvernement bruxellois investit, depuis 2016, 3 millions d'euros par an dans des projets audiovisuels tournés dans la Région-capitale.

Plus de 3 millions d'euros ont été investis en 2022 dans 32 projets qui devraient générer au minimum plus de 34 millions d'euros de dépenses audiovisuelles directes. Selon le rapport, on compte, depuis 2016, au moins 160 entreprises du secteur créées ou relocalisées dans la Région, et les projets ont été réalisés à 60% par des Bruxellois(e)s et produits à 74% par des maisons de production installées à Bruxelles, a résumé Rudi Vervoort à cette occasion.

Le mécanisme de soutien sélectionne les projets en fonction de leur valeur économique pour Bruxelles, pour soutenir l'emploi et les entreprises locales.

Cette année encore, le mécanisme de soutien a encore porté ses fruits, avec un investissement dans 32 projets retenus au départ de 79 sollicitations: 14 longs-métrages, 7 projets d'animation, 5 documentaires, 2 séries télés, 3 webséries et 1 collection de courts-métrages.

Plus de 90 % des investissements vont aux formes classiques de l'audiovisuel telles que les films et les séries. Seuls 5% du budget sont consacrés aux séries web et 3% aux documentaires.

72% des projets soutenus sont des productions majoritaires belges. Également, 12% de ces projets ont bénéficié du soutien financier d'un des 2 autres fonds régionaux belges - Wallimage et Screen Flanders. Dans 88% des projets, screen.brussels est donc le seul fonds régional belge à intervenir.

En participant à une initiative européenne Ukrainian Films Now, screen.brussels a consacré cette année 20.000€ pour permettre au long-métrage ukrainien Once We Were 15 de finaliser sa post-production à Bruxelles.

Selon Noël Magis, managing director à screen-brussels, un des effets induits de l'investissement régional se ressent en termes d'image: de plus en plus de scénaristes et réalisateur(trice)s s'emparent de Bruxelles pour y situer leur histoire. En 2022, ce sont 21 projets soutenus (sur les 32) qui portent Bruxelles à l'image.

La crise engendre également une hausse des coûts de production de l'ordre de 10 à 15% par rapport à 2019. D'après Noël Magis, pour continuer à être efficace, screen.brussels pourrait s'orienter vers un taux de sélection plus important pour accorder des moyens plus étendus à un nombre moins élevé de projets tout en respectant son enveloppe budgétaire.

Le rapport indique enfin que le talent et l'expérience des studios d'animation situés essentiellement à proximité du canal gagne chaque année des galons en termes d'animations de projets de qualité et d'importance sur la scène européenne. En 2022, 28% du budget a été investi dans des projets d'animation.