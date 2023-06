Le sous-marin Titan implose, les écoutes de "My Heart Will Go On" explosent

Le drame des cinq passagers du sous-marin Titan a eu un retentissement un peu partout dans le monde. Et depuis l’annonce de leur mort dans l’océan Atlantique le 22 juin, l’histoire connaît un effet collatéral inattendu sur la personne de Céline Dion et de sa chanson pour la B.O. de Titanic ! C’est le média américain TMZ qui rapporte l’info.

Alors que James Cameron s’est dit stupéfait par la similitude entre le naufrage du Titanic et celui du Titan, il semble que beaucoup de personnes associent elles aussi et à leur manière les deux tragédies.

La chanson My Heart Will Go On interprétée par Céline Dion pour le film culte, lauréat d’un Oscar en 1997, connaît ces derniers jours un pic d’écoutes sur les plateformes de streaming. Depuis l’annonce de la fin des recherches de sauvetage et de l’implosion du submersible, ce sont plus de 522.000 écoutes qui ont été enregistrées sur Spotify ! Céline Dion, toujours souffrante, et qui n’a jamais été fan de cette chanson, n’a pas réagi.

C’est bien connu, les histoires tristes donnent envie d’écouter des chansons tristes, et celle-ci est on ne peut plus raccord avec le drame qui s’est joué en mer.