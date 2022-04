Le "sous-marin jaune" de Villarreal est prêt à couler le Bayern Munich

D’un côté, Vila-real, une ville de 51.000 habitants dont le club cumule à peine 4 titres au palmarès. De l’autre, Munich, une ville 30 fois plus peuplée et un club connu aux quatre coins du monde grâce à ses 78 titres, dont 6 Ligue des champions.

Sur papier, le géant bavarois n’aurait dû faire qu’une bouchée de l’invité surprise de ces 1/4 de finale et rien ne laissait penser que Villarreal pourrait rivaliser avec le Bayern. Mais après la manche aller, il faut se rendre à l’évidence : le "sous-marin jaune" n’avance plus caché. En s’imposant 1-0 dans son stade, Villareal a pris l’avantage et a même brisé deux séries impressionnantes du Bayern en C1. Jusque-là, les Munichois n’avaient plus été battus en déplacement depuis 25 matchs et avaient inscrit au moins un but dans chacun de leur match depuis leur partage à Liverpool en mars… 2018.

Cette réussite Villarreal la doit notamment à son coach Unai Emery. Depuis ses trois sacres consécutifs en Europa Ligue avec Séville et après ses désillusions au PSG et à Arsenal, le tacticien espagnol est passé maître dans l’art de faire déjouer les grands d’Europe au point de ramener le trophée de l’Europa Ligue dans la province de Castellón la saison dernière après avoir écarté Manchester United en finale. Unai Emery rêve à présent de frapper en grand coup en Ligue des champions pour oublier le traumatisme de la "Remontada" lorsqu’il entraînait le Paris-Saint-Germain.

Son rêve, il le touche du doigt grâce à deux joueurs venus renforcer l’effectif de son équipe cette saison. Le premier, c’est Arnaut Danjuma. Une vieille connaissance du championnat de Belgique puisque le jeune néerlandais avait évolué au club de Bruges avant de transiter par la division 2 anglaise à Bournemouth. Aujourd’hui âgé de 25 ans, l’ancien brugeois est devenu international et peut se targuer d’avoir inscrit 6 buts en Ligue des champions dont l’unique but du match aller la semaine dernière. Le deuxième, c’est Giovanni Lo Celso. Arrivé en prêt, en provenance de Tottenham en janvier dernier, l’Argentin a très vite trouvé sa place dans le système Emery au point de devenir le maître à jouer de Villarreal. Le club espagnol ne manque donc pas d’atouts offensifs mais, ce mardi, c’est sans doute en défense qu’il faudra serrer les rangs. S’ils n’encaissent pas, les joueurs d’Emery seront assurés de jouer les demi-finales de la C1 comme ils l’avaient fait en 2006 au terme d’une épopée mémorable. Il faudra pour cela museler la meilleure attaque d’Europe et son artificier polonais, Robert Lewandowski, meilleur buteur de la compétition avec 12 buts.