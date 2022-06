Le sourire de Pierre-Louis Loubet, 4e avec la Ford : "Depuis qu'on est dans cette voiture, tout se passe bien"

"Depuis le South Belgian en mars, je savais que ça allait aller. C'est reparti. On sait qu'on a le potentiel. Mais rien n'est fait. Le chemin est encore long, la concurrence est très forte. Il faut continuer de travailler. Pour pouvoir pousser, il faut se sentir à l'aise. La suite, ce sera l'Estonie. Le Kenya ? Non, on n'en a pas du tout parlé. Je ne sais pas du tout. Ils vont peut-être nous en parler, mais pour l'instant, je n'ai aucune information à ce sujet. A la base, je fais tous les rallyes sauf Ypres et ceux hors-Europe. Je vais essayer de venir en Belgique aussi", a encore souri Loubet.