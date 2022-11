Le sourire de Meunier : "Je vais jouer deux matches avec un masque... si l'entraineur fait appel à moi"

Ce lundi, c’est Thomas Meunier qui s’est présenté lors de la conférence de presse organisée par les Diables Rouges, à deux jours de leur entrée en lice à la Coupe du monde, face au Canada.

Interrogé dans un premier temps sur le brassard ‘One Love’, le Diable Rouge a ensuite été interrogé sur son état de santé. "Je me suis entrainé, à l’écart, avec Romelu Lukaku dimanche. On avait un rendez-vous médical pour vérifier que tout allait bien pour ma pommette. L’évolution est positive, aucun problème. Je vais jouer, si l’entraineur fait appel à moi bien sûr (sourire), avec un masque au minimum les deux premiers matches. En toute franchise, ça me rassure dans les duels. Je l'ai reçu le jour d'Halloween. J’ai essayé une blague à la maison, mais ça n’a pas marché", a indiqué l'ancien du FC Bruges.

Et d'ajouter, au sujet des critiques envers notre équipe nationale : "Je trouve qu’un élan positif devrait venir de la presse. Tout n’est pas rose. Au niveau communication, les médias ont un rôle à jouer. Je parle beaucoup avec mes potes, je sens qu’il y a une réelle influence de ce qu’ils lisent. On devrait parler avec plus d’optimisme et de positivité pour faire en sorte que ce soit un beau tournoi et que tout le monde donne tout ce qu’il a au fond de lui."