Le sourire d’Alexander Blessin : "Pas évident de passer d’Anfield… au synthétique de Saint-Trond"

Mission brillamment accomplie pour l’Union. Trois jours seulement après le périlleux déplacement à Anfield, les Bruxellois ont retrouvé le sourire en découpant, sans aucune difficulté, Saint-Trond sur son terrain (0-4). Une prestation emplie d’efficacité, de maturité et de réalisme qui prouve que les Saint-Gillois en ont sous le capot. Forcément, c’était la satisfaction qui prédominait après la rencontre.

"Je suis vraiment content de la prestation de l’équipe" a entamé Alexander Blessin, le coach de l’Union, au micro d’Eleven Sports. "Il y a toujours des points à améliorer. Surtout dans les premières minutes, j’avais l’impression qu’on n’était pas super bien organisés. On a vu que Saint-Trond avait de la qualité quand ils ont de l’espace. Ils ont eu deux belles occasions, ça aurait pu changer la physionomie du match. On a eu un peu de chance à ce moment-là et, au final, on a bien contrôlé le reste du match. C’est une victoire méritée mais pour moi le plus important c’était qu’on prenne ce match sérieusement. Ce n’est vraiment pas facile de passer d’Anfield au synthétique de Saint-Trond. C’est un autre style de jeu qu’il faut imposer donc respect à l’équipe d’y être parvenu."

Le coach, satisfait, a tenu à saluer l’ensemble de son groupe : "C’est clair qu’on veut remporter tous les matches. L’équipe dans son ensemble travaille vraiment bien, c’est le plus important. Tout le monde a ce "feeling" pour l’instant. Evidemment, c’est plus facile de dire ce genre de chose quand tu gagnes, mais tout le monde sait qu’il peut jouer s’il s’entraîne bien. C’est un bon sentiment quand tout le monde donne tout à l’entraînement et dans les matches. Les remplaçants apportent quelque chose, donc tout va bien. Il faut rester dans cette optique-là. On a une trêve internationale, il faut en profiter pour se reposer, profiter pendant 1-2 jours pour, ensuite, revenir à fond et affronter Eupen. Personne ne va nous faire de cadeau."

Le message est passé, cette équipe de l’Union semble définitivement en mission.