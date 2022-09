Le Sounds Jazz Club a surmonté les crises et fait sa rentrée

Un vivier du jazz

Depuis lors, Le Sounds a non seulement accueilli la crème de la scène jazz moderne belge, dont Philip Catherine, Aka Moon et Steve Houben, mais a également servi de tremplin à de nombreux musiciens de jazz qui allaient devenir des piliers du jazz belge au fil des années : Eric Legnini, le Brussels Jazz Orchestra, Octurn, Nathalie Loriers, Mélanie De Biaso, Daniel Romeo, Jef Neve, Greg Houben, Pascal Mohy, Jean-Paul Estievenart, Antoine Pierre, Igor Gehenot et Margaux Vranken, pour n'en citer que quelques-uns … La réputation du club s'est répandue dans le monde entier et depuis les années 1990, il a accueilli des artistes de renommée internationale tels que Charlie Mariano, Joe LaBarbera, John Abercrombie, Paolo Fresu, Mark Turner, John Scofield, Rosario Giuliani, Jonathan Kreisberg et Jacky Terrasson.

Le Sounds a donc surmonté toutes les crises, organisant ses fameuses jam sessions et offrant la possibilité aux groupes de jouer régulièrement, et ainsi de développer et faire connaître leur répertoire.