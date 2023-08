Le soulagement de Thierry Neuville, 2e en Finlande après dix ans de galères : "Ça fait du bien de voir qu’on a progressé"

On le disait en intro, sa belle 2e place et le 0 pointé de Rovanperä lui permet de revenir à 36 points du Finlandais au classement général. De quoi redistribuer les cartes ? Neuville se montre sceptique : "Je ne pense pas trop. Je crois surtout que le fait qu’Elfyn Evans soit revenu à 25 points, ça mettra un petit coup de pression à Rovanperä. Avant ce week-end, il avait plus de 50 points d’avance et là, c’est réduit à 25. Il reste 4 rallyes, il va devoir balayer au prochain. Il y aura Ogier, ce ne sera pas facile."

De quoi flanquer la pression sur les épaules des adversaires, malin. Cap désormais sur la Grèce pour le prochain Rallye. Autre terrain et donc rapport de force inversé entre Hyundai et Toyota ? "Il faut voir. Si ça reste sec, il ne faut pas oublier que Ogier partira d’assez loin et viendra pour la victoire. Donc pour la victoire, ce sera difficile. Mais je suis convaincu qu’on peut finir sur le podium. On a toujours été compétitifs sur les Rallyes cassants et la voiture a super bien fonctionné là-bas l’an passé, on avait fait 1-2-3. Mais d’abord un peu de vacances, c’est important, je viens d’enchaîner trois semaines et demi. Ici, la semaine était éprouvante, je dormais maximum 6 heures par nuit. On est fatigués."

Alors, quelle ambition pour cette fin de saison ? Neuville botte en touche avec une certaine maestria : "On fera Rallye par Rallye et on verra… après chaque Rallye."