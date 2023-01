Le soulagement de Brian Riemer : "Ce qui m’a plu ? La mentalité, on n’a jamais arrêté d’y croire"

Depuis son arrivée à la barre de cet Anderlecht malade, Brian Riemer oscille entre moments de soulagement et gros moments de doute. Eternel optimiste, c’est donc logiquement le sourire aux lèvres qu’il s’est présenté à l’interview après la victoire à Seraing. Un succès, aussi étriqué soit-il, qui permet d’oublier le faux-pas contre Zulte.

"Je suis très, très content de cette victoire. Toutes les personnes qui ont regardé le match ont pu voir que venir ici, dans ces conditions, et faire un grand match de football, c’est impossible. Donc aujourd’hui, on a joué avec notre coeur, avec notre envie. Et même si on n’a pas su marquer vite, on a continué à tout donner. Donc c’est incroyable de voir ces gars prendre les 3 points."

Questionné sur le petit coup de moins bien des Mauves au milieu de la 2e mi-temps, le coach danois a blâmé l’état du terrain : "Pendant la majorité de la 1e mi-temps, on pouvait plus ou moins jouer au foot. Mais au plus le temps passait, on plus c’était difficile d’évoluer sur ce terrain. En 2e mi-temps, on a eu du mal à garder le ballon. Mais j’ai dit aux joueurs à la mi-temps de continuer à y croire et à pousser. Au final, c’est un vrai soulagement parce qu’en semaine contre Zulte-Waregem, on aurait dû gagner. On avait fait un gros match, au vu des stats on devait gagner. On était tellement déçus. C’était important de réagir aujourd’hui et d’oublier cette défaite."

Alors, au final, qu’est ce qui a plu au coach ce dimanche ?"La mentalité, le fait que mes joueurs se soient serrés les coudes et n’aient pas arrêté d’y croire. Je regardais les stats, Seraing ne perd jamais de plus d’un but ici à domicile. Le Standard a fait 1-1 ici. On a tout donné, on y a cru jusqu’au bout, j’aime cette mentalité."