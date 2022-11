Le soulagement d'Ysaline Bovaventure, "enfin" dans le Top 100 : "Cela n'a pas été facile de tout canaliser avec mon tempérament"

A 28 ans, et après plusieurs saisons en dents de scie, Ysaline Bonaventure est dans une période plus faste de sa carrière. Au sortir d’une finale au tournoi ITF de Poitiers, elle est en effet rentrée dans le Top 100 WTA pour la 1e fois de sa carrière. Un rêve qui se réalise pour elle et qui devrait lui permettre de s'ouvrir de nouvelles portes.

"Je peux enfin dire que j’ai atteint mon rêve après toutes ces années d’efforts" entame-t-elle sereinement au micro de Pierre Capart. C’est un parcours que j’ai commencé à l’âge de 7 ans donc j’ai fait pas mal de chemin depuis, notamment en partant aux Pays-Bas à 14 ans. Je suis heureuse d’être récompensée à 28 ans."

Un Top 100 qu’elle découvre donc et qui devrait lui permettre d’économiser pas mal d’efforts et de s’assurer financièrement : "Cela nous donne l’accès au tableau final dans les différents Grands-Chelems. Financièrement, ça nous donne une petite sécurité puisqu’on est directement dans les tableaux finaux et qu’on a accès à des tournois avec des plus gros prize-money. J’aurai moins de matches dans les jambes avant de rentrer dans le grand tableau. Je vais jouer que des grands matches contre des grandes joueuses dans des grands stades, donc oui c’est un nouveau chapitre qui commence.""

Encore 228e mondiale il y a pile un an, la Belge a fait un bond de géant au classement, grâce à une saison complète lors de laquelle elle aura su éviter les blessures : "C’est certainement l’une des mes plus belles saisons, l’une des plus complètes. Cela n’a pas toujours été facile, il y a eu quelques moments difficiles cette saison mais aussi des très beaux avec, notamment, ma qualification à Roland-Garros. J’ai fait une saison complète, sans blessure, j’espère pouvoir en faire encore beaucoup des saisons comme ça. En février, après avoir gagné mon 1er titre de l’année, j’ai pris la décision de changer de coach, j’avais l’impression d’avoir besoin de quelqu’un avec plus de caractère, qui me disait plus les choses. Au final, ça me confirme que j’ai fait le bon choix, je suis bien entourée, avec mon coach, mon préparateur physique et ma coach mentale."