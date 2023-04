"Le souffle volé" : enquête sur l’industrie mortelle de l’amiante

C’est après la mort de son père que Daniel Lambo a décidé de mener l’enquête. L'amiante est interdite en Belgique depuis 1998. Mais Eternit a continué à en produire ailleurs qu’en Belgique. Son enquête, l’amène ainsi dans le plus grand dépotoir d'amiante en Inde, où une filiale d'Eternit a continué jusqu'en 2002 à produire de l'amiante à grande échelle. La zone est aujourd'hui l'une des plus grandes décharges d'amiante au monde. Son enquête édifiante dévoile le combat acharné d'individus contre l'industrie de l'amiante qui met encore en danger des travailleurs et des consommateurs dans le monde. Ensemble, des parents de victimes belges et des victimes en Inde luttent pour obtenir une interdiction de l’amiante au niveau mondial. La force de ce documentaire est de faire entendre leurs voix.

"Le souffle volé" : un documentaire de Daniel Lambo réalisé avec Maarten Schmidt à voir le samedi 22 avril à 23h15 dans Fenêtre sur doc sur La Trois et à revoir sur Auvio.

Produit par Dancing Dog Productions en coproduction avec la RTBF.