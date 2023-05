"Le souffle court" : témoignages exceptionnels de soignants au cœur de ce documentaire

Quelques jours plus tard naissait un collectif de douze réalisateurs et réalisatrices belges. Chacun, chacune, entame alors une correspondance inédite qui va durer plusieurs mois avec plus de 35 soignants et soignantes filmés en vidéo-conférence. Ils seront finalement huit à s’exprimer dans le film : Mathilde, Laureine, Mathieu, Eric, Maurine, Laura, Izia ou encore Kenneth. Des femmes et des hommes de générations différentes qui sont soit médecin, infirmier, psychologue ou encore soignant en maisons de repos à Bruxelles ou en Wallonie.

Chaque réalisateur et réalisatrice entretient une relation privilégiée avec un soignant. Au fil des échanges, la parole est de plus en plus intime. Face à la crise sanitaire et à l’urgence, chacun raconte sans phare, un quotidien de plus en plus éprouvant. Pour les soignants, cette correspondance particulière devient un moment de confidence important, souvent unique. Un à un, ils livrent des récits touchants qui dévoilent à la fois leur humanité, leur engagement et aussi leur fragilité.

Témoigner pour que l’on n’oublie pas

Mais au fil des mois et des échanges, l'engagement fait souvent place à la souffrance. Presque tous ces soignants, chacun à leur manière, font part d’un système à bout de souffle, d’hommes et de femmes épuisés, et ce déjà bien avant la pandémie. Au fur et à mesure du film, c’est de l’état des soins de santé et des conditions de travail dont il est surtout question.

" Les gens ne se rendent pas compte de ce qui se passe dans les hôpitaux " dit Mathieu, un infirmier de 42 ans, des sanglots dans la voix. Et c’est bien là toute la force de ce film : témoigner pour que tout le monde sache ! Il y a des documentaires qui ne s’oublient pas. Véritable document à valeur historique, " Le souffle court " fait assurément partie de ceux-là !

"Le souffle court" : un documentaire en deux épisodes de 52’ à ne pas manquer le samedi 6 mai dès 22h45 sur La Trois dans Fenêtre sur doc et à découvrir en exclusivité dès ce lundi 1er mai sur Auvio.

Réalisation : Olivier Magis, Charlotte Grégoire, Stéphane Bergmans, Pauline Beugnies, Stéphanie Brumat, Benjamin Colaux, Jean-Baptiste Dumont, Coline Grando, Anne Schiltz, Sébastien Wielemans, Juan Sepulchre, Christopher Yates

Production : Playtime Films et Eklektik Production en coproduction avec le CBA et la RTBF

En prélude au film, sur base de plus 200 heures de conversations filmées, le collectif des cinéastes a réalisé également une websérie de dix épisodes, chacun centré sur un thème particulier. Intitulée " Première vague ", cette websérie est toujours disponible sur Auvio