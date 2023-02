Le Soudan et Israël d’accord pour "avancer vers une normalisation"

Le Soudan et Israël se sont "mis d’accord pour avancer vers une normalisation des relations" lors de la première visite officielle d’un chef de la diplomatie de l’Etat hébreu jeudi, indique le ministère soudanais des Affaires étrangères.

Eli Cohen a effectué jeudi à Khartoum un "voyage politique historique" selon le ministère israélien des Affaires étrangères. Il a rencontré dans la capitale soudanaise le général Abdel Fattah al-Burhane, chef de facto du pays depuis son putsch le 25 octobre 2021, et le ministre nommé par ce dernier à la tête de la diplomatie, Ali al-Sidiq. Ensemble, rapporte le ministère soudanais des Affaires étrangères, ils se sont "mis d’accord pour avancer vers une normalisation des relations". En janvier 2021, alors que civils et militaires se partageaient le pouvoir au Soudan, Khartoum avait annoncé son adhésion aux accords d’Abraham --par lesquels trois autres Etat arabes ont reconnu Israël. Le pays rompait ainsi avec la position inflexible du dictateur Omar el-Béchir, déchu en 2019, grand ennemi de l’Etat hébreu et longtemps proche du mouvement palestinien Hamas. Mais en signant les Accords d’Abraham, le Soudan, au ban de la communauté internationale durant un long embargo sous Béchir, avait obtenu une aide financière des Etats-Unis, quelques semaines après son retrait de la liste américaine des Etats accusés de financer le terrorisme.