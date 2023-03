Le sort des œuvres acquises durant la Seconde Guerre mondiale questionne les musées

Plusieurs musées européens et nord-américains ont entrepris des démarches similaires pour lever le voile quant à la provenance de certaines œuvres en leur possession depuis la Seconde Guerre mondiale. Le Louvre a ainsi annoncé, en janvier 2022, la signature d’un partenariat avec la maison d’enchères Sotheby’s afin de soutenir le plan d’action du musée lié aux recherches de provenance des biens acquis entre 1933 et 1945. Avant cela, le Louvre avait signé des partenariats avec le Mémorial de la Shoah et avec l’Hôtel Drouot pour vérifier l’origine des œuvres entrées dans sa collection pendant cette période.

Aux Etats-Unis, le gouvernement de l’État de New York a adopté, en août 2022, une loi obligeant les musées locaux à afficher à côté des œuvres concernées, un cartel indiquant que ces œuvres ont été volées par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. "Nous devons aux survivants de l’Holocauste, à leurs familles et aux six millions de Juifs qui ont y ont laissé leurs vies, d’honorer leur mémoire et de veiller à ce que les générations futures comprennent les horreurs de l’époque", avait alors expliqué la gouverneure de New York, Kathy Hochul, dans un communiqué. Mais certains spécialistes affirment que peu d’établissements d’art appliquent actuellement cette nouvelle réglementation, d’après The Observer.

On estime que 600.000 œuvres d’art ont été volées durant la Seconde Guerre mondiale, dont quelque 100.000 sont toujours portées disparues.