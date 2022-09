Le sort des magasins Makro et Metro sera fixé dans une semaine : inquiétudes à Alleur et Droixhe

"La moyenne d’âge est de plus de 50 ans, explique José Bayon, délégué CNE. Comme vous pouvez l’imaginer, on risque de se retrouver sans emploi ou alors de devoir aller travailler pour des salaires moindres. Il faut savoir que la plupart d’entre nous avons plus de 30 ans d’ancienneté au sein de Makro, ancienneté qui va être perdue si on retrouve du travail ailleurs".

Le tribunal nous déclarerait en faillite.

Parmi les différentes options possibles, le délégué syndical précise que "la première est que le tribunal d’entreprise d’Anvers refuse le plan Makro, c'est-à-dire la procédure. Le tribunal nous déclarerait en faillite. Si la procédure de réorganisation judiciaire est déclarée positive, si elle devait avoir lieu, le tribunal d’Anvers désignerait alors un juge qui, lui, s’occuperait alors de la gestion journalière des Métro/Makro et qui se renseignerait auprès des repreneurs, s’il y a des repreneurs potentiels".



Faillite pure et simple ou sursis et recherche d'un repreneur via cette procédure de réorganisation judiciaire ? Verdict d'ici une semaine maximum. Verdict qu'attendent également les fournisseurs qui hésitent pour l'instant à livrer les magasins Makro et Metro par crainte de ne pas être payé pour leurs marchandises. Le risque, pour les clients, c’est de se retrouver bientôt devant des rayons vides.