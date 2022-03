"Le Songe d’une nuit d’été", une comédie shakespearienne déjantée et atypique au Théâtre de Poche

Avec beaucoup d’imagination et de créativité, Le Songe d’une nuit d’été explore aussi des sujets plus contemporains tels que la question du genre et de l’identité sexuelle. Grâce à un jeu de marionnettes fabuleusement maîtrisé, les personnages de la pièce ne cessent de passer d’une main à une autre pour révéler plusieurs facettes de leur personnalité et ainsi faire place à un mélange explosif de féminité et de masculinité.