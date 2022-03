'Le Songe d’une Nuit d’été' comme vous ne l’avez jamais vu, au Théâtre de Poche

On part alors dans un vaudeville féerique et ça devient le bazar, notamment avec une chorégraphie inspirée d’un mélange de codes SM, new wave, queer, gothique,…

"On pourrait plutôt dire le bordel, sourit Jean-Michel d’Hoop. On a voulu explorer cette folie amoureuse, ça devient une sorte de carrousel, de cercle vicieux. Ils sont dépassés eux-mêmes par leurs pulsions. Qu’est-ce qui se passe si on entre dans cette forêt magique et qu’on est adolescent, plein de sève, et de sentiments sans doute aussi ? Tout devient possible. On a voulu le montrer par opposition à cette cour d’Athènes, très machiste, un univers patriarcal […]".

Il faut quand même dire qu’on parle de marionnettes aussi, il ne faut pas l’oublier, précise-t-il. Donc tout ça est mis en abîme, ça reste très ludique, c’est un jeu, on est toujours dans des jeux de rôles.

"Cela m’a semblé intéressant d’aborder ce monde-là, car il y a quelque chose de fantasque dans ce monde queer, dans ce monde de drags. Qu’est-ce qui se passerait si les marionnettes allaient vers ce monde-là ?"