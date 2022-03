Le son de Toots Thielemans résonnera à Bruxelles dès le 22 avril pour son centenaire

Le centième anniversaire de l'icône du jazz Toots Thielemans (1922-2016) sera célébré à partir du 22 avril à Bruxelles, sa ville natale. De multiples concerts et une exposition ont été programmés jusqu'à la fête nationale du 21 juillet avec Huguette Thielemans, veuve de l'artiste, la Fondation privée Toots Thielemans et la Région de Bruxelles-Capitale.

"Y a-t-il un nom plus bruxellois que celui de Toots Thielemans ?", a questionné Sven Gatz, ministre bruxellois chargé de l'Image de Bruxelles. "C'est pour nous un levier pour faire revenir des gens à Bruxelles, des touristes internationaux, vu que Toots a une renommée mondiale, mais également tous les Belges qui aiment à se balader à Bruxelles et écouter sa musique."

L'exposition immersive "Toots 100. Le son de la légende belge" se tiendra du 22 avril au 31 août à la bibliothèque royale de Belgique (KBR). Elle a été réalisée sur base d'un fonds de quelque 6.000 pièces liées à l'artiste et préservées par plusieurs institutions fédérales scientifiques dont le MIM, le Musée des Instruments de Musique.

Pour le 29 avril, anniversaire de Toots Thielemans, un concert aura lien à Bozar ave le Jazz Orchestra, le Metropole Orchestra et des musiciens comme Philip Catherine, Kenny Werner, Grégoire Maret et Tutu Pouane.

Le samedi 30 avril, les harmonies et les orchestres de Flandre se retrouveront au Mont des Arts, à la place de la Monnaie et à la place Sainte-Catherine pour mettre en valeur son répertoire. Le soir, la musique de Toots Thielemans sera à écouter, sur des arrangements de son ancien pianiste et ami Michel Herr, à la Jazz Station.

Des événements parallèles, des expositions, des promenades et des visites guidées seront organisés tout au long du week-end d'anniversaire.