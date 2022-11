Le son de l'harmonica et Bob Dylan, Bruce Springsteen, The Doors, The Doors, Neil Young, Kansas Joe…

L’origine exacte de l’harmonica moderne est assez vague. L’harmonica commença à se vendre en Europe vers 1820 et fut rapidement exporté aux États-Unis par les migrants. C’est probablement vers 1820 que Richter perfectionne l’instrument. On connaît peu de choses sur ce fondateur de l’harmonica moderne, on présume qu’il était habitant de la région tchèque de Bohême.

En 1833, les premiers artisans allemands comme Messner se lancent dans la fabrication de l’harmonica. Vers 1855, Matthias Hohner, horloger et voisin de Messner, se lance à son tour, encouragé par sa femme Ana qui expédie des harmonicas à Hans, un cousin émigré aux États-Unis. En 1857 est créée la société Matth Hohner qui vendra jusqu’à un million d’instruments en 1887.

Comment évoquer l’harmonica sans parler de Bob Dylan, il semble tellement lié à cet artiste folk. Bruce Springsteen, disciples de Bob Dylan, utiliser aussi l’harmonica dans son œuvre comme ''The Ghost of Tom Joad''. 1970, les Doors reviennent à leurs racines dans ''Morrison Hotel''. Jim Morrison adorait jouer de vieux titres de blues, sur base de ces classiques que va naître ''Roadhouse Blues'' et John Sebastian, du groupe The Lovin Spoonful, son harmonica répondant à la guitare de Robbie Krieger ou à la voix de Jim Morrison. L’harmonica est très présent chez le canadien Neil Young et de son grand classique, ''Heart of Gold'', extrait d' ''Harvest'' en 1972. ''When The Levee Breaks’qu’on connaît de Led Zeppelin avec l’harmonica de Robert Plant, il y avait la version signée Kansas Joe and Memphis Minnie en 1929 !