“Le Sommet des dieux” ouvre majestueusement le festival Anima

Le nouveau film d'animation de Patrick Imbert est une époustouflante adaptation du manga de Jirō Taniguchi.



Lorsqu'on lui demanda pourquoi il désirait atteindre le sommet de l'Everest, l'alpiniste George Leigh Mallory déclara simplement "Parce qu'il est là" — une réponse absurde, exaspérante, sublime et parfaite. Car ni l'ambition ni le surpassement de soi ne sont des raisons suffisantes pour expliquer pourquoi tant d'hommes et de femmes se sentent appelés par cette montagne au-dessus de tout, pourquoi tant d'entre eux tentent cette ascension qui a coûté la vie à quelque 200 personnes, dont Mallory fait d'ailleurs partie.



C'est à cette obsession que Patrick Imbert rend hommage dans "Le Sommet des Dieu"». Adapté du manga de Jirô Taniguchi (lui-même adapté du roman de Baku Yumemakura), le film en adopte la structure, celle d’un récit d'enquête enchâssé. On y suit un jeune reporter japonais nommé Fukamachi, qui croit reconnaître Habu Jôji, un alpiniste qui a disparu après plusieurs tragédies et divers revers de fortune. Sa curiosité est d'autant plus attisée que celui-ci semble détenir l'appareil photo qu'emporta Mallory dans son ascension de l'Everest en 1924, et qui pourrait prouver que Tensing Norgay et Edmund Hillary ne sont pas les premiers hommes à avoir atteint le sommet de l'Everest. Un détail dans l'Histoire sans doute, mais une révélation qui pourrait être sismique dans le milieu ultra-compétitif de l'alpinisme. Être le premier en haut d’une montagne y est plus important que de la gravir.



S'ensuit pour Fukamachi une série de rencontres avec les personnes qui ont connu son idole, ouvrant à chaque fois un nouveau récit, une nouvelle pièce du puzzle - un peu à la manière du "Citizen Kane" d'Orson Welles. L'ombre de ce classique du cinéma plane sur tout le film, dans sa structure comme dans ses thèmes. Car le propos est sensiblement le même : peu importe ce que l'enquête fait émerger, aucune réponse définitive n'existe vraiment. Pour ces alpinistes en proie avec la mort, il n'y a d'autres raisons de grimper que la nécessité impérieuse de le faire.



Mais si cette obsession défie l’entendement, "Le Sommet des Dieux" ne la rend pas moins sublime. Il y a cette musique éthérée d'Amine Bouhafa, qui semble nous emporter de plus en plus haut. Mais il y a aussi et surtout ces vertigineuses images de montagnes. Il faut saluer le remarquable travail des animateurs franco-luxembourgeois qui, tout en simplifiant et allégeant les traits des personnages créés par Jirô Taniguchi, ont façonné de fascinants tableaux alpins. Comment ne pas rêver avec ces grimpeurs fous devant ces étendues désertes faites de neige, de roches, de glaces et de nuages aveuglants ? Le long-métrage se saisit de tout : la crainte de la chute, la solitude de l'escalade, la beauté de l'effort, la poésie des cimes et l'exaltation du sommet. Leur quête est absurde, sans doute vaine, mais le film parvient à toucher à ce qu’elle peut avoir de majestueux.