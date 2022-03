Le sommet des dieux de Patrick Imbert : l'animation à la conquête de l'Everest

Le cinéaste français Patrick Imbert était l’invité du Mug pour nous parler de son film d’animation Le sommet des dieux, qui vient de sortir en salle.

Inspiré de faits réels et adapté du manga à succès de Jiro Taniguchi et Baku Yumemakura, Le Sommet des dieux nous emmène dans l’Himalaya, sur la piste de George Mallory et Andrew Irvine, deux alpinistes disparus en 1924 alors qu’ils tentaient d’atteindre, pour la première fois dans l’histoire de l’humanité, le sommet de l’Everest. Septante ans plus tard, un reporter japonais se lance sur la piste d’un petit appareil photo Kodak qui pourrait détenir la preuve que les deux hommes ont atteint ce "sommet des dieux", et ainsi bouleverser l’histoire de l’alpinisme.

Présenté en sélection officielle au dernier Festival de Cannes, Le Sommet des dieux a remporté le César 2022 du Meilleur film d’animation.