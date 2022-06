Le "Sommet des Amériques" de Biden, troublé avant d’avoir commencé

Washington s’est assuré de la venue de certains dirigeants majeurs, aussi bien le président argentin de centre gauche Alberto Fernandez que le chef d’Etat d’extrême droite brésilien, Jair Bolsonaro.

Mais si le président mexicain ne venait pas, ce serait "une absence significative", selon Benjamin Gedan, qui dirige les études sur l’Amérique latine au Woodrow Wilson International Center for Scholars.

Sa menace de boycott a occasionné "un rebondissement véritablement malvenu pendant la préparation du sommet, car cela a mobilisé une énorme quantité d’énergie diplomatique américaine", note-t-il.

Le chercheur relève par ailleurs que, là où la Chine investit lourdement dans la région, le président américain n’a jusqu’ici pas annoncé d’effort économique substantiel.

"Il faudra juger le sommet à l’aune des propositions des Etats-Unis en termes d’accès commercial, de prêts et d’assistance pour financer la reprise et les infrastructures dans la région", déclare encore Benjamin Gedan. "Et sur ces points, les Etats-Unis décevront, c’est inévitable", estime-t-il.