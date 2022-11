Le sommeil influencerait les ambitions professionnelles des femmes, mais pas celles des hommes.

Pour expliquer cette différence entre les hommes et les femmes, les chercheurs avancent "une plus grande réactivité émotionnelle et moins de régulation que les hommes", ainsi que des stéréotypes culturels présentant les femmes comme plus émotives que les hommes.

Au contraire, les stéréotypes présentent les hommes comme plus ambitieux dans la réussite professionnelle.

"Lorsque les femmes passent une bonne nuit de sommeil et que leur humeur est stimulée, elles sont plus susceptibles d'être orientées dans leurs intentions quotidiennes vers l'obtention d'un statut et de responsabilités au travail", explique Leah Sheppard, professeure agrégée au Carson College of Business de la WSU.

Ces résultats sont, selon elle, une bonne nouvelle, les femmes pouvant influer sur la qualité de leur sommeil et la gestion de leurs émotions avec des activités telles que la méditation. "Il y a beaucoup de choses que n'importe qui peut faire pour avoir une meilleure nuit de sommeil et réguler l'humeur en général", conclut la spécialiste.