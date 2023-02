Le soleil nous accompagnera toute cette journée de mardi

Nous restons sous l’influence d’un anticyclone centré sur la Pologne, nous plaçant dans un flux d’air continental de secteur Est. Le temps restera donc sec ces prochains jours mais aussi bien lumineux.

La matinée s’annonce particulièrement ensoleillée avec un ciel le plus souvent sans nuages et un temps sec. Des bancs de brouillard pourront tout de même réduire la visibilité sur les routes de façon aléatoire, mais ils seront surtout présents entre Bruxelles, le nord du Hainaut et le bord de mer. Les gelées sont généralisées en début de journée et par la suite on n’attend pas plus de -1 à 0°C en Ardenne, et 1 à 2°C dans les autres régions d’ici la fin de matinée.