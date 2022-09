Frédéric Clette est l’auteur de l’ouvrage Le soleil et nous, Tout comprendre sur notre étoile, de son cœur en fusion jusqu’à la Terre et son climat. Il y partage à la fois son expérience personnelle et son expertise scientifique, son quotidien d’astrophysicien et les coulisses de ses missions d’observation du monde exotique du soleil et de son impact, incessant depuis les origines, sur notre existence.

Frédéric Clette y explique notamment les origines de l’astre du jour, " une étoile à la fois ordinaire mais miraculeuse ", les différentes couches et son fonctionnement de son centre à la surface ; le climat solaire, les champs magnétiques, les flashs en rayons X, les jets de plasma, ou encore les éruptions solaires et les conséquences de super éruptions sur nos très vulnérables sociétés technologiques hyper connectées.

Notre invité évoque aussi les systèmes de surveillance et d’observations solaires sur terre et dans l’espace, le destin de notre étoile ainsi que les croyances et mythes que notre étoile a inspirés à l’humanité.