Le soleil en musique, une promenade musicale qui ensoleillera votre été

Tout au long de l’été, nous vous proposons une demi-heure de promenade musicale thématique, concoctée par Francesco Biamonte de la RTS. "Quoi", c’est un petit essai radiophonique, où la musique nous parle de… Quoi ? De Quelque chose. D’un animal, d’un symbole, d’un objet, d’un mot. Une émission de Francesco Biamonte. Et alors que le soleil se fait timide en Belgique en cet été 2023, voici une promenade musicale qui vous réchauffera le cœur et les oreilles.

Le soleil, à la fois plus vieux et plus jeune que toi. Cet astre s’éveille, sort de la nuit sombre pour éclairer et inonder le monde de sa lumière et sa chaleur. Il éblouit les humains et les émeut depuis la nuit des temps. Dans la mythologie, Phaéton, le fils du dieu soleil, demande à son père de conduire le char du soleil. En en prenant les rênes, il manque de foudroyer le monde et le ciel de feu. Ce mythe, en fonction de son interprétation exprime le vice de l’orgueil, ou la vertu du courage. Il dénonce également l’empire mal gouverné.

Dans la physique des astres, les mystères du Soleil n’ont pas encore tous été percés. Par exemple, la surface du Soleil est moins chaude (5000 °C, ce qui ne reste, tout de même, pas trop froid) que la couronne ou autrement appelée Haute Atmosphère qui est de 2.000.000 °C. A cette température, du plasma solaire est expulsé et parcours l’espace interstellaire, ce qu’on appelle vent solaire, et lorsqu’il parvient jusqu’à nous crée ce qu’on appelle les aurores boréales. Mais aujourd’hui, il ne s’agit pas d’observer les vents solaires, mais plutôt de les écouter.

La Roche Foucault nous dit "ni le soleil, ni la mort, ne se peuvent regarder fixement".