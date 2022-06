Le soleil a rendez-vous avec la Lune... Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne seront alignées jusqu'à la fin du mois

Ça ne s’était plus produit depuis 2004 : l’alignement rare de cinq planètes visibles à l’œil nu : Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. Une observation difficile, cependant, puisque le phénomène se passe en direction du nord-est, dès l’aube (3h30 du matin) au moment où la lumière du soleil commence à inonder le ciel.

Ashraf Niaz est astronome amateur. Il a ses trucs pour observer l’alignement des planètes : " Il faut se repérer avec la plus grosse des planètes, Jupiter ou bien la plus claire de toutes, Vénus et ensuite retrouver les autres ".

En réalité, nous n’avons pas un véritable alignement de planètes, comme Ashraf Niaz l’explique : " ces cinq planètes ne sont pas alignées mais elles suivent l’écliptique, le plan de l’orbite terrestre autour du soleil, un peu comme si elles se présentaient sur une assiette."

En fait, le phénomène est exceptionnel parce que nous voyons une concentration de planètes dans une même région du ciel. Les astronomes préfèrent parler de grand confinement des planètes et non de leur grand alignement. Yaël Naze, astrophysicienne à l'ULiège évoque une 'parade planétaire': " Vous avez cinq planètes visibles à l'oeil nu entre l'est et le sud. Et c'est exceptionnel. Toutes les planètes tournent autour du soleil, chacune à leur rythme. Mais ici, précisément, elles vont se retrouver ensemble visibles dans la même zone du ciel."

Ce n’est pas la première fois, cette année, que nous pouvons admirer ces planètes, au même moment, dans le ciel mais, particularité cette fois, elles se présentent dans leur ordre réel de distance avec le soleil, un phénomène que nous n’avions plus observé depuis la terre depuis décembre 2004.