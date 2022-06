Le soleil a rendez-vous avec la Lune...Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne

Entre le 14 et le 27 juin, nous allons même assister à un regroupement dans le ciel de huit objets du Système solaire : la Lune et les sept autres planètes, toutes rangées du côté ouest du Soleil. Il sera ainsi possible de les apercevoir toutes simultanément juste avant le lever du Soleil. L’observation des planètes les plus brillantes – Vénus, Jupiter, Saturne et Mars – ne présentera aucune difficulté particulière. Il n’en sera pas de même pour les autres planètes, d’éclat plus faible, dont la proximité avec le Soleil exigera l’usage d’une aide optique. Par ordre d’apparition dans le ciel nocturne, nous aurons : Saturne, Neptune, Jupiter, la Lune, Mars, Uranus, Vénus et Mercure, la dernière planète à se lever juste avant le Soleil.