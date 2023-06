"Le Soldat désaccordé", un roman entre Grande Guerre et grande histoire d’amour, Prix des Libraires 2023

Si le roman est une fiction, il est basé sur des histoires authentiques de soldats amnésiques qui avaient disparu et sur lesquels on a dû enquêter. Gilles Marchand s'est plongé dans les documents historiques, les sites et les musées.

Il a retrouvé notamment l'histoire assez incroyable d'Anthelme Mangin. Blessé, amnésique, le soldat se retrouve en janvier 1918 dans un hôpital à Rodez, et à la fin de la guerre, on lance des avis de recherche pour retrouver sa famille et pouvoir lui accorder une pension de guerre.

"Et là, d'un seul coup, tout le monde le veut, ce soldat de guerre. Il appartient à beaucoup de veuves, d'orphelins et de gens qui ont besoin de bras pour travailler dans les champs. Cela a surtout redonné beaucoup d'espoir, parce que beaucoup se sont dit : peut-être que mon mari est quelque part dans un hôpital ou à errer sur le bord d'une route..."